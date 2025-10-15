﻿Смоленская область в тройке лидеров по экспортным достижениям

Смоленские компании добились исторического успеха на федеральном уровне, заняв призовые места сразу в четырёх номинациях престижной всероссийской премии «Экспортёр года». Это беспрецедентное достижение для региона, которое вывело Смоленскую область в тройку лидеров среди всех субъектов Российской Федерации по количеству победителей.

Губернатор Василий Анохин подчеркнул значимость этой победы, отметив, что она является результатом слаженной работы региональных властей и смоленских предпринимателей. Конкурс, учреждённый правительством России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ежегодно отмечает компании, демонстрирующие выдающиеся успехи в продвижении несырьевых и неэнергетических товаров, услуг и интеллектуальной собственности на мировые рынки.

В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и ведущих деловых объединений страны. Состязание проходило в два этапа — окружной и федеральный. На окружном Смоленская область заняла третье место в Центральном федеральном округе, а его победители представили регион на федеральном.

В этом году смоленские предприятия продемонстрировали высокий уровень конкурентоспособности, обойдя множество участников из других регионов. Особо стоит отметить:

– ООО «Лазертаг», занявшее первое место в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» (сектор малого и среднего предпринимательства).

– АО «Рославльский вагоноремонтный завод», удостоенное второго места в номинации «Экспортёр года в сфере машиностроения» (крупный бизнес).

– ООО «Точные поставки», также занявшее второе место в номинации «Трейдер года» (крупный бизнес).

– ООО «Альфа Транс Экспедиция», отмеченное третьим местом в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортёр».

Эти победы, отметил Василий Анохин, не только подтверждают растущий экспортный потенциал Смоленщины, но и свидетельствуют о высоком качестве работы регионального Центра поддержки экспорта.

«Победа в конкурсе — результат нашей командной работы с предпринимателями и региональным Центром поддержки экспорта. Она в очередной раз подтвердила серьёзный экспортный потенциал Смоленской области, – подчеркнул губернатор. – Мы осваиваем всё больше рынков сбыта, а наш Центр уже второй год подряд является лучшим среди 82 регионов».

Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 октября в Москве, в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

Лаврова Елена Викторовна

Заместитель директора Смоленского филиала РАНХиГС

Успех смоленских предприятий во Всероссийской премии «Экспортер года», учрежденной в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», свидетельствует о системных позитивных изменениях в экономике региона. Такой результат закономерно вытекает из качественно выстроенного взаимодействия между региональными властями, Центром поддержки экспорта и бизнес-сообществом. Особенно показательно, что лидерские позиции заняли именно несырьевые предприятия машиностроения и сферы услуг, что подтверждает диверсификацию экспортного потенциала Смоленской области. Сформировавшаяся модель региональной поддержки экспорта демонстрирует свою эффективность и может рассматриваться как успешная практика для распространения в других субъектах Российской Федерации.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Исторический успех смоленских компаний на федеральном уровне – это не просто победа в престижной премии «Экспортёр года», а подтверждение системных изменений в экономике региона. За последние годы Смоленская область выстроила устойчивую экспортную экосистему: от поддержки начинающих предпринимателей до сопровождения крупных промышленных предприятий на международных рынках. Победы в четырёх номинациях федерального конкурса говорят о зрелости бизнес-среды, способности смоленских предприятий конкурировать на равных с лидерами из крупнейших регионов страны.

Важно, что за этими результатами стоит не только предпринимательская инициатива, но и последовательная политика Правительства Смоленской области под руководством Василия Анохина. Создание Центра поддержки экспорта, развитие инфраструктуры индустриальных парков и особой экономической зоны «Стабна», внедрение мер стимулирования несырьевого экспорта – всё это формирует новую модель экономического роста региона.

Особого внимания заслуживает диверсификация экспортной деятельности: смоляне добиваются успехов не только в машиностроении, но и в сфере услуг, торговли, инновационных решений. Это соответствует стратегическому курсу России на развитие несырьевого экспорта и укрепляет экономическую самостоятельность страны. Победы смоленских предприятий на федеральном уровне – это не только повод для гордости, но и сигнал, что регион уверенно движется к статусу одного из экспортных центров ЦФО.