﻿Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с раком молочной железы

В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди, именно к нему приурочена Недель борьбы с этим видом онкологического заболевания, которая проходит с 13 по 19 октября.Смоленская область активно включилась к данной профилактической акции.

Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России и мире. К группе риска относятся нерожавшие женщины, принимавшие длительное время гормон эстроген, женщины, у которых рано начались менструации или поздно наступила менопауза. Также к факторам риска относят избыточный вес, вредные привычки, гинекологические заболевания, ушибы и травмы молочных желез.

Рак молочных желез – одно их немногих онкологических заболеваний, где самодиагностика чрезвычайно эффективна. Насторожить должны любые изменения состояния кожи и формы груди, а также наличие уплотнений.

Маммография – «золотой стандарт» диагностики, безальтернативный метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы, в том числе – непальпируемого. Маммография входит в программу скрининга в России, каждой женщине старше 40 лет рекомендовано проходить маммографию раз в два года до 75 лет.

За последние 20 лет заболеваемость данным видом рака выросла более чем на 25% и продолжает увеличиваться. Страдают женщины разного возраста и социального положения, но особенно высок риск у женщин старше 40 лет. Результаты своевременного лечения пациенток на 1-2 стадиях хорошие: вероятность полного выздоровления достигает 90-95%.

Профилактика рака молочной железы должна быть обязательной для всех женщин: здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, правильное и сбалансированное питание, роды и кормление грудью, отсутствие стрессов и конфликтных ситуаций.

Изображение сгенерировано нейросетью