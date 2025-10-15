MAX: главные мифы и правдивые факты о мессенджере

Вокруг российского мессенджера MAX ходит много разговоров. Мы решили отделить слухи от реальности, чтобы вы могли сделать собственные выводы. MAX — это полнофункциональный мессенджер, созданный для быстрого и безопасного общения. Он работает даже при нестабильном интернете и доступен для установки на самые разные модели смартфонов.

Уже сейчас миллионы россиян используют его для ежедневной связи! А в будущем в нём появится ещё больше государственных и полезных сервисов, чтобы вы могли получать важную информацию быстро и удобно.

Давайте вместе разберёмся, что из услышанного — правда, а что — самый настоящий миф. Мы подготовили для вас наглядные карточки с фактами. Изучайте, делитесь своим мнением в комментариях!

А мы напоминаем, что официальные каналы губернатора Смоленской области Василия Анохина (https://max.ru/anohin67) и правительства (https://max.ru/region67) уже в MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важных новостей региона!