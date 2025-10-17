В Смоленской области увеличена региональная выплата за контракт с Минобороны

Региональная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ, увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Соответствующее постановление Правительства Смоленской области подписал Губернатор Василий Анохин.

В Смоленской области значительно увеличена сумма единовременной выплаты гражданам, заключающим контракт на службу в зоне СВО с Министерством обороны России. Совместно с федеральной выплатой (400 тысяч рублей) теперь она составляет 1,4 миллиона рублей.

Нововведение касается граждан, пребывающих в запасе и желающих заключить контракт о прохождении военной службы в период с 15 октября по 31 декабря 2025 года включительно. Для других категорий граждан размер выплат не меняется.

Пресс-служба Правительства Смоленской области