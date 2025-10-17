﻿В Десногорске состоялся интеллектуальный турнир «Две Великие Победы»





Воспитание молодежи в духе уважения к великому прошлому и понимания технологического будущего является важной частью кадровой и социальной политики Росатома, направленной на устойчивое развитие атомной отрасли и регионов ее присутствия.

15 октября в Десногорской библиотеке прошел захватывающий интеллектуальный турнир «Две Великие Победы». Квиз был посвящен двум знаковым юбилеям этого года: 80-летию атомной промышленности и 80-летию Великой Победы. Проверить свои знания в области «атомной» истории и истории Второй мировой войны собрались яркие представители молодого поколения города — школьники и студенты Десногорского энергетического колледжа, волонтеры «Добро.Центра». Всего — 6 команд.

На протяжении шести напряженных раундов участники вспоминали историю атомной отрасли, ключевые вехи Великой Отечественной войны и открыли для себя неразрывную связь между этими двумя эпохами. Турнир стал не просто проверкой эрудиции, а живым уроком истории, который позволил молодежи глубже узнать вклад атомщиков в научный и оборонный щит страны и еще раз почтить героический подвиг советского народа.

«Проводя турнир «Две Великие Победы», мы отдаем дань уважения героическому прошлому и одновременно строим наше технологическое будущее. Символично, что в Десногорске, где возводится современнейшая Смоленская АЭС-2, молодые умы соревнуются в знании истории атомной отрасли. Это та самая связь поколений, которая обеспечивает преемственность и позволяет нашей стране уверенно двигаться вперед, к новым великим победам», — отметил Анатолий Терлецкий, глава муниципального образования «Город Десногорск».

После упорной борьбы и подсчета всех баллов были определены победители. Абсолютными чемпионами и обладателями дипломов I степени стала команда волонтеров «Добро.Центра». Дипломы II степени завоевала команда школы №3, а почетное третье место заняла женская команда школы №4.

Все без исключения участники интеллектуального поединка получили на память сертификаты и подарки от Фонда «АТР АЭС».

«Подобные проекты — это прекрасная возможность для молодежи атомных городов прикоснуться к великому историческому наследию нашей страны, — поделился впечатлениями Антон Поморцев, член Молодежного совета Фонда «АТР АЭС». — Ребята не только расширяют кругозор, но и укрепляют чувство гордости за отечественную науку и промышленность, воспитывая настоящих патриотов».

Интеллектуальный турнир «Две Великие Победы» — масштабная инициатива, охватывающая все города присутствия АЭС, реализуемая Молодежным советом Фонда «АТР АЭС» в рамках патриотического фестиваля «Энергия Победы».

Справочно:

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»). Сегодня «Росатом» не только строит атомные электростанции, обеспечивая

чистой энергией сотни миллионов людей в десятках стран мира, но и обеспечивает работу логистического каркаса Северного морского пути, выпускает новые материалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины.

Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: гордость, вдохновение,

мечта. Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли. Их вдохновляют достижения предыдущих поколений. Они планируют покорить

новые рубежи, расширяя границы возможного. 80-летие отрасли предполагается отпраздновать целым рядом мероприятий.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Фонд «АТР АЭС» — «Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого уровня благополучия и экологической комфортности проживания для их жителей.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС