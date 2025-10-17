﻿Зампред Правительства Смоленской области рассказал курсантам программы «Герои СВОего времени. Смоленск» об экономике и инвестициях

Из чего строится бюджет Смоленской области и как инвестиции влияют на жизнь смолян? Ответ на эти и другие вопросы дал зампред Правительства Смоленской области Алексей Стрельцов в ходе очередного дня образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск».

Участники задали спикеру множество вопросов, чтобы разобраться в теме построения бюджета.

«С большим удовольствием прочитал лекцию об экономике и инвестициях в Смоленской области. Был очень приятно удивлен активности ребят, большим количеством вопросов. Участники погружены и вовлечены в обучение. Неравнодушны к нашему региону», — рассказал Алексей Стрельцов.

Довольны проведенным занятием остались и сами участники программы.

«Лекция Алексея Владимировича позволила нам расширить кругозор знаний в сфере бизнеса, инвестиций и экономики. Это крайне необходимо для развития наших управленческих качеств», — поделился участник Владимир Степаненко.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.

Смоленская кадровая программа – аналог федерального проекта «Время героев», реализацию которой инициировал Президент России Владимир Путин. Очный модуль обучения курсантов стартовал в минувшие выходные. На предыдущих этапах были отобраны 26 человек. 13 курсантов уже начали обучение, еще 13 приступят к нему после завершения службы.