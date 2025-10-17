﻿Социальная архитектура поможет в формировании образа будущего

Формирование образа будущего России – предмет живой дискуссии государственных деятелей, футурологов, экспертов в области медиа- и социальных коммуникаций.

Как отметил Президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам II Международного симпозиума «Создавая будущее»: «Своё будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска».

Всё большее значение в этом поиске сегодня приобретает социальная архитектура. Во многом она является связующим звеном между настоящим и будущим России – каждого региона и муниципалитета: реализуются актуальные и значимые социальные проекты, которые, в свою очередь, помогают анализировать тренды для проектирования политики на годы вперед.

Институт социальной архитектуры создадут на базе платформы «Россия – страна возможностей». Он будет заниматься прогнозированием социальных изменений, социальным моделированием и проектированием.

Что, по вашему мнению, формирует и приближает образ будущего России? Какую роль в этом может сыграть социальная архитектура? Какие ещё инструменты вы можете предложить для формирования образа будущего?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Формирование образа будущего России невозможно без вовлечения институтов гражданского общества, образования и науки. Именно они обеспечивают обратную связь между государством и обществом, помогают выявлять реальные запросы граждан и трансформировать их в конкретные управленческие решения. Сегодня важно, чтобы стратегическое планирование дополнялось механизмами общественного участия – обсуждением приоритетов развития территорий, вовлечением молодежи, экспертных сообществ и представителей бизнеса.

Создание Института социальной архитектуры на базе платформы «Россия – страна возможностей» открывает новые горизонты для прогнозирования и моделирования социальных изменений. Это позволит объединить опыт регионов, лучшие практики реализации социальных проектов и выстроить долгосрочные сценарии развития с учётом культурных, демографических и экономических особенностей страны.

Для Смоленской области этот подход особенно актуален. Регион участвует в проектировании межвузовского кампуса по инициативе губернатора Василия Анохина на базе СмолГУ – и этот проект можно рассматривать как пример социальной архитектуры в действии. Он объединяет образование, науку, бизнес и общество в едином пространстве, создавая предпосылки для формирования человеческого капитала будущего. Именно через такие проекты и рождается реальный, а не абстрактный образ будущего России – где инновации подкреплены традициями, а развитие опирается на доверие и взаимодействие.





Понажев Юрий Олегович

Юрист

Тема образа будущего России является неизменно актуальной, обсуждается столетиями и потенциал для новых дискуссий здесь никогда не угаснет. Эта тема — поле битвы для философов, политиков, мыслителей, церковных и религиозных деятелей, представителей деловых кругов и для обычных людей. В современную эпоху важную роль в формировании образа будущего России играет работа в рамках политических партий и массовых народных движений, деловых ассоциаций и профсоюзов, а также международных форумов и различных площадок для дискуссий.

Формирование будущего России невозможно без работы аналитических центров. В англоязычном мире такую роль играют так называемые think tanks («резервуары для мыслей»). В России этой работой призваны заниматься тематические академические институты, однако не всегда институты академии наук способны быстро и динамично предоставлять необходимую аналитическую информацию для принятия решений органами власти и корпорациями, что связано с необходимостью увеличения финансирования и создания перспективной системы отбора кадров. А порой и некоторые руководители этих организаций в непростой для страны момент занимают сторону, не соответствующую национальным интересам России.

И именно для решения подобных вопросов, а также для решения большого спектра задач — улучшения качества жизни людей, создания современной экономики и инфраструктуры для жизни, формирования правильной шкалы ценностей, создания национально ориентированной элиты — нужны институты социальной архитектуры. Такие институты должны агрегировать запросы общества и представлять их в виде социальных конструктов, приемлемых для практической реализации политической властью. Формирование образа будущего должно учитывать и позитивный опыт других стран, и нашу национальную традицию, и чаяния народа, и интересы отдельных групп граждан, в особенности социальных страт и классов, представляющих подавляющее большинство народа. Выработка решений должна идти в диалоге с партиями, профсоюзами, экологами, церковью, ассоциациями промышленников, представителями научного сообщества. Как и в военном деле, где по выражению известного теоретика Карла Клаузевица, всегда есть Schwerpunkt — центр тяжести или основная точка приложения усилий, позволяющая создать решающее превосходство над противником, так и образ будущего России должен предполагать создание для нас превосходства в традиционно сильных для нас областях. Это космонавтика, атомная промышленность, фундаментальная наука, энергетика, медицина, тяжёлое машиностроение, растениеводство, театр, балет и искусство, сильная система социальных гарантий и солидарности в обществе, создание инновационной среды, сочетание сильной исполнительной власти и идеи народного общинного представительства. Выявив наши сильные стороны и развив в них успех, обеспечим привлекательное будущее для России — такое будущее будет магнитом для своих граждан, которые не будут видеть своего личного будущего в отрыве от своей страны, и станет предметом уважения для наших соседей. Реализация национальных целей развития возможна лишь через конкретные инструменты социального проектирования. Полагаю, что работа Института социальной архитектуры внесёт свой заметный вклад в этом направлении.