19 октября – День работников дорожного хозяйства





Нынче специалисты Сафоновского филиала «Смоленскавтодор» отремонтировали около 170 километров дорог нашего округа.

В 2024 и 2025 годах дорожники принимали участие в реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и его «преемника» «Инфраструктура для жизни» в направлении Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново и Высокое – Пушкино – Шевелёво. В частности, занимались отсыпкой песчано-гравийной смеси, установили более тысячи знаков, обустраивали прикромочные лотки и водосбросы для отвода воды и повышения долговечности дороги. Кроме того, оказывали помощь в установке новых павильонов общественного транспорта.

С 1 сентября 2025 года к Сафоновскому филиалу «Смоленскавтодора» присоединили Холм-Жирковский и Дорогобужский участки.

Общая протяженность дорог, которые находятся на обслуживании Сафоновского филиала, составляет около 800 километров. Из них свыше 500 километров имеют асфальтовое покрытие.