В Смоленской области проходят профориентационные встречи для школьников



В рамках выездных мероприятий представители вузов и ссузов региона знакомят учащихся 8-11 классов с различными профессиями и специальностями. Мероприятия проходят на базе муниципальных и городских учреждений с участием сотрудников Центра опережающей профессиональной профподготовки.

Уже проведены два выездных мероприятия в Руднянском, Холм-Жирковском и Духовщинском муниципальных округах. В них приняли участие порядка 800 школьников, более 100 педагогов школ, 19 организаций СПО и 12 ВУЗов.

Сотрудники учебных заведений рассказали будущим абитуриентам о различных специальностях, условия поступления в учебные заведения и особенностях учебного процесса. Также в ходе встреч школьников приглашают к участию в профессиональных испытаниях. Это интерактивный метод, дающий возможность ощутить специфику профессии, получить представление о навыках, необходимых для успешной работы в данной области.

«Мы большое внимание уделяем профориентационной работе. Важно, чтобы каждый школьник имел четкое представление о востребованных профессиях и специальностях, условиях поступления и обучения, возможностях заключить договор о целевом обучении. Выездные профориентационные встречи – часть этой большой работы», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Напомним, ранее глава региона заявил о планах развивать систему непрерывного образования — от школы до работодателя.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото Марины Хотулевой