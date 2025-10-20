Память о героических событиях Великой Отечественной войны для смолян священна, сказал Губернатор Василий Анохин

Наш долг — хранить ее и передавать будущим поколениям. В год 80-летия Великой Победы выполнили большую работу по благоустройству мемориальных мест. В 2025 году благоустроили 84 памятника, обелиска и захоронения по всей области. На эти цели из регионального бюджета было выделено 70 млн рублей. Выполнены ремонт и покраска объектов, установка ограждений, обновлены надписи на табличках, установлены дополнительные элементы, приведены в порядок территории.

В этой работе активно участвуют неравнодушные жители, активисты, волонтеры, представители предприятий и учреждений, общественники. Они выходят на субботники, вовлекают в эту деятельность молодежь.

В числе объектов, которые отремонтировали в этом году — сквер Памяти в Сафонове.

– Сегодня мы не только обновляем существующие памятники, но и создаем новые, посвященные современным героям, воинам-афганцам, участникам СВО и всем, кто ценой собственной жизни защищает Родину. Спасибо каждому за активное участие в благоустройстве памятных мест. Ваш труд — настоящий пример гражданской ответственности и уважения к истории, сказал Василий Николаевич Анохин.

Фото Марины Хотулевой