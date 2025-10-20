﻿Жителей Смоленской области приглашают познакомиться с уникальными проектами форума «Сильные идеи для нового времени»

Демонстрационный день топовых идей пройдет в Смоленске 1 ноября на базе Молодежного центра «Пушинский». На мероприятии представят проекты, которые были направлены в 2025 году на V форум «Сильные идеи для нового времени». Он состоялся в июле в Москве на площадке Национального центра «Россия». Увидеть самые смелые инициативы региона смоляне смогут с 11:00 до 14:30.

Демо-день будет интересен людям разных возрастов. Для семей, которые находятся в ожидании ребенка, и беременных женщин пройдет демонстрация проекта «Мама в курсе». Слушателям расскажут о гигиене новорожденных и оказании первой помощи в экстренных ситуациях.

Для студентов будет интересен проект «Молодежный центр в селе. От идеи до реализации» — разговор о возможностях современной молодежи и стратегии развития уникального бренда. Для студентов инженерных специальностей проведут мини-лекцию «Цифровой водоканал».

Школьникам предложат поучаствовать в игре-профориентации, а также погрузиться в волшебный мир исчезающих животных. Для них пройдут «Карьерный лабиринт» и «Живой диалог» (интеллектуальная игра про экологические проблемы современности).

Также для всех желающих состоится представление от «Петровского деревенского театра». В программе Русской вечерки от ПДТ живая музыка, традиционный танец Смоленской области, зажигательные и объединяющие песни. В рамках демо-дня гости также смогут познакомиться с технологиями адаптивной физической культуры и фестивалем музыки и самопознания «Вдохнови».

«Форум «Сильные идеи для нового времени» дает возможность представить проекты и идеи на федеральном уровне и получить поддержку для их реализации. Демонстрационный день позволит жителям региона познакомиться с этими проектами, их авторами и передовыми решениями, а возможно, найти идеи для собственного проекта», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Вход на мероприятие бесплатный.