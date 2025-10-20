﻿Помнить — значит жить. Присоединяйся к Поисковому движению России!

Сегодня в России есть место для настоящего добровольчества — осознанного, важного, патриотичного.
Роспатриотцентр — это возможность для каждого молодого человека проявить себя в деле: стать волонтёром, сохранить память, принять участие в поисковых экспедициях, внести свой вклад в патриотическое воспитание и развитие страны.
Один из главных партнеров центра в этой сфере — Поисковое движение России. Это крупнейшее общероссийское общественное движение, которое уже более 12 лет занимается поисковой работой, возвращая из небытия имена павших героев и помогая их семьям обрести долгожданные ответы.
Более 45 000 поисковиков, 1500 отрядов по всей стране делают важнейшее дело — возвращают Родине её историю.
За 12 лет:
Захоронено более 250 000 советских солдат
Установлено более 15 000 имён
Экспедиции проходят в 37 регионах — от Соммерса до Шумшу, от Смоленска до Керчи
Ты тоже можешь внести вклад:
Найди поисковый отряд в своём регионе или создай свой
Прими участие в экспедициях, архивных проектах и выставках.
Поддержи дело, которое объединяет поколения
Это не просто движение — это миссия.
И в ней есть место для тебя.
Присоединяйся: https://рф-поиск.рф
