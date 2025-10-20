﻿Смоленская АЭС готова к работе в осенне-зимний период





К такому выводу пришла комиссия концерна «Росэнергоатом» по итогам проверки, которая состоялась на атомной станции 6-10 октября 2025 года.

Цель проверки – оценить полноту и качество реализации мероприятий, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы АЭС в период несения максимальных нагрузок, выполнение заданий по отпуску электрической и тепловой энергии.

Во время проверки эксперты оценили готовность основного оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, электро- и гидротехнического оборудования, подвижного состава, а также зданий и сооружений, провели наблюдения за выполнением работ и беседы с персоналом, проанализировали эксплуатационную документацию.

«Проверка показала высокий уровень готовности Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период, что дает основание утверждать, что в холодное время года предприятие будет работать стабильно, безопасно и надежно, — отметил заместитель директора департамента контроля безопасности и производства АО «Концерн Росэнергоатом» Вадим Бегеш. — Особое внимание мы обращали на объекты, которые напрямую завязаны со снабжением теплом города-спутника АЭС Десногорска: на состояние теплофикационных установок в турбинном цехе, оборудование пускорезервной котельной, выполняющей функцию резервного источника теплоснабжения».

Также эксперты оценили готовность персонала к работе в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций, которая была продемонстрирована в ходе противоаварийной тренировки.

Как отметил первый заместитель главного инженера по эксплуатации Смоленской АЭС Вадим Скирда, подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов коллектив Смоленской АЭС начал еще в марте 2025 года.

«Все запланированные практические мероприятия и регламентные работы выполнены в установленном порядке, — подчеркнул он. — Перед приездом комиссии атомная станция провела самопроверку готовности работы в период несения максимальных нагрузок».

По итогам проверки комиссия подготовила и передала директору Смоленской АЭС Ивану Сидорову акт о готовности Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период. Генеральному директору концерна «Росэнергоатом» будет рекомендовано выдать Смоленской атомной станции паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Президент России Владимир Путин сделал атомную отрасль драйвером развития и надёжной основой технологического суверенитета страны.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС