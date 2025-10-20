﻿Смоленских школьников обучат цифровой грамотности и кибергигиене

В рамках нацпроекта «Экономика данных» 20 октября компания «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запускают образовательный проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

В рамках проекта «Цифровой ликбез» во всех регионах страны школьникам расскажут о полезных цифровых привычках, с помощью которых можно позаботиться о себе и природе, также ребятам объяснят, как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу. Для этого разработан специальный обучающий ролик, рассказывающий почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами друг с другом осознанно и периодически наводить порядок в своих цифровых устройствах. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку, квалифицированных ИТ-кадров в России.

Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или на родительских собраниях.

«Формирование полезных цифровых привычек – это основа безопасного и эффективного поведения в сети. Видеоролики, которые мы выпускаем в рамках проекта «Цифровой ликбез» – это инструмент, который позволяет на простых и понятных примерах научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Важно привить школьникам азы цифровой грамотности и кибергигиены», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Отметим, что проект предназначен для возрастной категории 6+, а также рекомендован для просмотра с родителями или педагогами.

«Сегодня процесс обучения в школе невозможно представить без цифрового просвещения. Педагоги и родители также должны постоянно совершенствоваться в этом направлении, ведь только на собственном примере мы можем привить молодежи полезные и важные навыки. Основы цифровой безопасности и грамотности становятся важной компетенцией, без которой невозможно развитие как отдельного специалиста, так и отрасли в целом», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.