﻿Форум «Цифровые решения»





С 12 по 15 ноября 2025 г. в Национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 14) организовано проведение форума «Цифровые решения».

Форум «Цифровые решения» – главное событие года в сфере цифровой трансформации в России. Это площадка для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом: здесь определят новые точки роста, оценят ход реализации нацпроекта «Экономика данных» и разработают стратегии внедрения технологий в разных отраслях экономики.

Запланировано участие Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко.

С 13 по 15 ноября 2025 г. в рамках Форума пройдет выставка технологических проектов: компании продемонстрируют эффективные цифровые решения. Гости Форума смогут увидеть, как цифровые технологии меняют экономику, госуправление и повседневную жизнь. Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах выставки.