Газета. Сделать лучше. Зачем?

Редколлегия газеты «Сафоновская правда» побывала на семинаре, посвященном совершенствованию региональной журналистики.

Почетными гостями стали секретари Союза журналистов России (СЖР) Владимир Касютин и Юлия Загитова. За многолетний труд в сфере средств массовой информации, личный вклад в развитие СЖР и за верность профессии они вручили нагрудные знаки «Ветеран журналистики».

Среди награжденных отметили трёх представителей АНО «Северная объединенная редакция СМИ»: Татьяна Петровна Приходько, Татьяна Петровна Гляшова и Галина Яковлевна Цветкова.





Проанализировав местные газеты, Владимир Леонидович дал индивидуальные рекомендации по повышению качества текстов, визуальной подаче и структуре издания. Начальник отдела дизайна и корректуры РИА «Воронеж» Антуан Колупаев познакомил дизайнеров с идеями, позволяющими сделать издания визуально привлекательными и конкурентоспособными. Завершился семинар практическим занятием по макетированию печатного номера.

Советы коллег очень ценны для нас, и у коллектива «Сафоновки» уже родилось несколько идей, как применить рекомендации на практике.



