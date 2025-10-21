﻿Смоленская область присоединилась к неделе популяризации потребления овощей и фруктов

С 20 по 26 октября Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит Неделю популяризации потребления овощей и фруктов. Смоленская область также присоединилась к данной акции.

Овощи и фрукты занимают важное место в рационе человека, являются источником ценной клетчатки, витаминов, минералов, органических кислот и углеводов. Согласно последним рекомендациям ВОЗ, их необходимо потреблять не менее 400 граммов в день.

Опросы участников различных программ, внедряемых Центром общественного здоровья и медицинской профилактики в регионе, показал, что около 68% анкетируемых не едят достаточного количества овощей и фруктов ежедневно.

Необходимо обеспечить регулярное потребление овощей, фруктов, ягод и листовой зелени в течение всего года в свежем и приготовленном виде. Желательно, чтобы в рационе было не менее 5 различных овощей в день. Их необходимо включать в каждый приём пищи.

Потребление этих продуктов в достаточном количестве увеличивает продолжительность жизни, способствует сохранению психического здоровья, обеспечивает здоровье сердца, снижает риск ожирения, диабета и онкологических заболеваний, улучшает состояние кишечника, укрепляет иммунитет.