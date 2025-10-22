Жителей Смоленской области приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте» с 1 по 8 ноября

Акция пройдет в двух форматах: очно и дистанционно. В Смоленской области центральной площадкой станет областная научная библиотека имени А.Т. Твардовского (г. Смоленск, ул. Большая Советская, 25/19), где акция пройдет 6 ноября 2025 года. Онлайн-формат – на сайте национальнаяполитика.рф, что обеспечивает доступность диктанта для всех, независимо от места жительства.

Диктант состоит из 30 вопросов, на которые необходимо ответить за 45 минут. Наивысшая оценка за все задания – 100 баллов.

Также на портале национальнаяполитика.рф создан раздел «Предложить вопрос», где любой желающий может предложить свой вариант вопроса. Лучшие и наиболее оригинальные вопросы будут включены в финальный вариант теста, а их авторы будут награждены памятными подарками с символикой акции. Эта идея направлена на то, чтобы сделать диктант более интерактивным и общедоступным.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчеркивал важность сохранения культуры и традиций народов, проживающих на территории области, проведения мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия. Участие региона в «Большом этнографическом диктанте» – это вклад в общее дело укрепления единства и сплоченности российского общества.

Пресс-служба Правительства Смоленской области