﻿В смоленских школах питание детей находится под родительским контролем



В образовательных организациях Смоленской области на постоянной основе осуществляется родительский контроль за организацией питания обучающихся. В профильном Министерстве рассказали, как проходит этот процесс.

В ходе таких проверок представители родительских комитетов оценивают санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков, контролируют процесс организации приема пищи, проверяют исправность технологического оборудования и наличие у персонала спецодежды, также изучают бракеражный журнал и сверяют фактический рацион с утвержденным меню.

Кроме того, часто родители задают интересующие их вопросы работникам пищеблоков, высказывают свои пожелания и предложения относительно организации питания и рациона, оценивают качество, разнообразие пищи и непосредственно сам процесс приготовления блюд.

«Родительский контроль за питанием детей в школах очень важен, с его помощью мы совместно выявляем недочеты в питании, делаем его лучше и полезнее. Также это помогает детям привыкать к вкусной и здоровой пище, вырабатывает у них привычку к правильному питанию», — пояснила заместитель министра образования и науки Смоленской области Екатерина Михалькова.

Напомним, что в 2025 году в Смоленской области значительные средства были направлены на улучшение условий питания в школах. В 11 общеобразовательных учреждениях пищеблоки были отремонтированы и оснащены современным технологическим оборудованием. На это было направлено более 21 миллиона рублей.

«В школах региона все учащиеся 1-4 классов получают горячую пищу не реже одного раза в день. Также за счёт областного бюджета горячим питанием охвачены и отдельные категории учеников 5-11 классов. К ним относятся дети из многодетных и малоимущих семей, а также семьи, чьи близкие участвуют в специальной военной операции», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.