﻿На базе «Точки кипения» обсудили будущий межвузовский кампус

В Смоленске прошла встреча, посвященная реализации проекта строительства межвузовского кампуса. В обсуждении приняли участие представители региональных органов исполнительной власти в сферах строительства, образования и цифрового развития, а также специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и группы компаний «ЕКС».

В совещании также участвовали представители пяти высших учебных заведений, которые войдут в состав кампуса: Смоленского государственного университета, Смоленского государственного медицинского университета, Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, Филиала «МЭИ» в Смоленске и Смоленского филиала Финуниверситета.

В ходе обсуждения были затронуты возможные планировочные решения учебно-административного корпуса №1, а также техническое оборудование для оснащения лабораторий объекта №2. В лабораторном корпусе будут производиться научные исследования по следующим специализациям: интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, трансляционная медицина, а также креативные индустрии. Также в состав кампуса войдет объект №3 — общежитие для преподавателей.

«Объединение ресурсов пяти ведущих вузов региона позволит создать уникальную среду для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Особенно важно, что в кампусе будут проводиться исследования по перспективным направлениям. Это те сферы, которые определят будущее нашей экономики», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Утвердить все архитектурные и планировочные решения планируется до конца 2025 года.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото сгенерировано нейросетью