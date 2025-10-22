﻿Определены наставники для участников программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Определены направления развития участников финального этапа образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск».

В соответствии с интересами и личностными качествами, определены наставники для каждого участника. Так, председатель Общественного совета программы, губернатор Смоленской области Василий Анохин стал наставником для ветерана спецоперации Алекандра Тихонова.

Андрей Боедов пройдет стажировку в министерстве культуры и туризма. Его наставник – первый заместитель министра Ольга Романенкова.

Наставником для участницы программы Екатерины Ермачковой стала директор департамента правового обеспечения, кадровой работы и контрольной деятельности министерства социального развития Смоленской области Юлия Клюева..

Глава города Смоленска Александр Новиков стал наставником для Александра Зайцева.

Заместитель председателя Правительства Смоленской области Петр Илюхин поделится опытом с Юрием Зыряновым.

Иван Карташев будет перенимать опыт у главы Рославльского округа Дмитрия Близученко.

Председатель Смоленской Областной Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Виталий Вовченко стал наставником для Андрея Киреенкова.

Павел Костин пройдет стажировку в Аппарате Правительства Смоленской области. Его наставник – замруководителя Аппарата Юлия Кормер.

Директор СОГБУ «Смоленскавтодор» Павел Березкин стал наставником для Валерия Курочкина.

Наставником для Дениса Малкова стал глава Глинковского округа Евгений Кожухов.

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки СВО «Защитники Отечества» по Смоленской области Наталья Полушкина – наставник для Алексея Новикова.

Владимир Степаненко будет перенимать опыт и знания у главы Руднянского округа Юрия Ивашкина.