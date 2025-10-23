﻿Рыбки. Эстафета служения

История наставничества в небольшом сельском уголке – это повесть о преемственности, ответственности и любви к родной земле.

Елена Титова – успешный руководитель, четверть века отдавший любимой работе в качестве директора Рыбковского сельского дома культуры. Однако год назад она примерила на себя роль стажёра. Её наставником стала Наталья Никитина, два десятилетия державшая в руках бразды правления сельской администрацией. Под её руководством поселение преобразилось: засияли огни уличного освещения, появились аккуратные контейнерные площадки для мусора, покрылись асфальтом дороги, получила новую жизнь дамба на реке Ведоса, преобразились жилищный фонд, водопроводная сеть. Особой гордостью Натальи Ивановны стала масштабная работа на воинском мемориале, на котором появился Вечный огонь.

– Приходилось начинать с нуля, постигать азы управления, скрупулезно вникать в хитросплетения нормативных документов и законодательных актов, – вспоминает Наталья Ивановна.

В 2025 году, в эпоху муниципальной реформы местного самоуправления, на территории Сафоновского округа возникло шесть территориальных комитетов. Деревня Рыбки стала административным центром Западного теркома, объединившего 18 подведомственных территорий. Возглавила этот участок Елена Михайловна Титова.

– Сельская жизнь мне близка и понятна, я знаю, чем дышит смоленская глубинка. Да и административная работа для меня не в новинку, – делится мнением Елена Михайловна. – Будучи директором дома культуры, я всегда работала в тесном контакте с сельской администрацией.

В 2023 году был произведен капитальный ремонта Рыбковского Дома культуры, были получены значительные средства на обновление его материально-технической базы. Сегодня в ДК кипит жизнь, работает более двадцати клубных формирований для детей и взрослых: хореографические, вокальные, ручного творчества, театральные. Наш коллектив «Раздолье» представлял Сафоновский округ на выставке-форуме «Россия» в 2024 году.

– Как преемник Натальи Ивановны на посту руководителя, безмерно ценю её знания и опыт, – признаётся Елена Михайловна. – Её советы бесценны и в вопросах налаживания отношений с односельчанами, и при решении насущных проблем, и в деле благоустройства.

За 9 месяцев работы Титовой Елене Михайловне уже удалось реализовать комплекс мероприятий по установке освещения в деревнях Клемятино и Святцово. Весной была проделана колоссальная работа по облагораживанию памятников, связанных с военной историей. Летом была произведена подготовка к ремонту дороги Вышегор – Теребука. Подана заявка на получение субсидии для поддержки инициативного проект по обустройству площади Центральная в деревне Рыбки. Особую ценность представляет то, что данный проект предполагает активное участие местных жителей.

По словам Елены Михайловны, неоценимую помощь в решении проблем сельских жителей оказывает партия «Единая Россия» и руководитель местного агропредприятия Руслан Игоревич Ляхов. Он выделяет технику, рабочую силу для решения насущных вопросов. Такое плодотворное взаимодействие местной власти, социально ориентированного бизнеса и живой инициативы местных жителей – яркий пример эффективной работы в Сафоновском муниципальном округе. Это и есть та самая эстафета служения, которую передают из поколения в поколение, чтобы жизнь в Рыбках становилась лучше день ото дня.

Марина ХОТУЛЁВА

Фото автора