﻿Смоленское стекольное производство выйдет на новый уровень

В рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприятие АО «ГЛАСС МАРКЕТ» планирует повысить свои производственные мощности.

В ближайшее время рабочая команда одного из крупнейших предприятий по производству и декорации стеклянной тары для пищевой, непищевой и парфюмерно-косметической продукции АО «ГЛАСС МАРКЕТ» совместно с экспертами регионального центра компетенций пройдут специальное обучение методикам эффективного управления производством («бережливое производство») в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда».

Первым этапом программы станет диагностика текущего состояния производственных процессов и разработка плана улучшений. Далее предстоит выбрать производственный поток, где будут реализованы первые мероприятия по повышению эффективности производственных мощностей.

«Внедрение инструментов бережливого производства позволит нашему стекольному заводу оптимизировать процессы, сократить издержки, а также укрепить свои позиции на рынке. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» — это отличная возможность для смоленских предприятий повысить эффективность производственных мощностей», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Стоит отметить, что Рославльский стекольный завод отсчитывает свою историю с 1936 года. На предприятии работают две стекловаренные печи, 10 стеклоформовочных линий и цех декорирования стеклоизделий. Мощность производства — 700 тысяч бутылок в сутки.

