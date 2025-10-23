﻿Смоляне активно прививаются от гриппа и ОРВИ



В Смоленской области от гриппа привились уже более 218 тысяч человек, из них свыше 81 тысячи детей. Уровень заболеваемости населения региона ниже порогового значения.

На Смоленщину поступило около 234 тысяч доз отечественных вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Ультрикс Квадри» для детей с 6 месяцев и беременных женщин.

Стоит отметить, что для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени необходимо ограничить контакты с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний.

Повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа подвержены беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Этим категориям граждан рекомендуется пройти вакцинацию в первую очередь.

«По наблюдениям специалистов большинство заболевших — это люди, которые не прошли вакцинацию. Призываю всех ответственно отнестись к своему здоровью. Вакцинация — надёжный способ защитить себя и своих близких от тяжёлых осложнений, а также распространения гриппа и ОРВИ», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Сделать прививку можно бесплатно и без записи во всех поликлиниках Смоленской области по месту жительства.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Изображение сгенерировано нейросетью