﻿Фестиваль «Живой родник-2025» объединил в Десногорске более 100 сотрудников электроэнергетического дивизиона «Росатома»





Он был посвящен 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности России.

В Десногорске состоялся XIII Фестиваль народного творчества работников Концерна «Росэнергоатом» «Живой родник — 2025», посвященный 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности России. 102 человека из самодеятельных коллективов Смоленской, Балаковской, Курской, Нововоронежской, Ленинградской АЭС и холдинга «Титан-2» на сцене информационного центра «Нейтрино» представили свои вокальные, хореографические номера, играли на инструментах, исполняли стихотворения и бардовские песни.

Конкурсантов приветствовали директор Смоленской АЭС Иван Сидоров, председатель профсоюза атомной станции Игорь Хомяков. Они подчеркнули, что атомная отрасль России богата не только высокими технологиями, а и людьми с глубокой душой, способные творить и делиться своей энергией с миром. Для них фестиваль — это неисчерпаемый источник вдохновения, возможность реализовать себя в искусстве, воплотить в жизнь заветные мечты, ощутить себя настоящим артистом и получить эмоциональный отклик от зрителя.

«Приятно видеть столько увлеченных людей. Пожалуй, больше всех сегодня придется непросто жюри — им предстоит нелегкая задача выбирать лучших из лучших, — отметил на торжественной церемонии открытия творческого форума директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. — Уверен, что нас ждет замечательный праздник. Рад, что он проходит в Десногорске, — именно здесь открывался первый фестиваль «Живой родник», и сегодня мы встречаем его в пятый раз. Атомная отрасль умеет делать всё: мы не только безопасно вырабатываем электроэнергию, но и способны активно отдыхать, раскрывая свои таланты. Наши сотрудники после работы идут творить, вовлекая в это прекрасное занятие свои семьи, близких и друзей».

13-й раз атомщики продемонстрировали свой многогранный талант, подарив зрителям много положительных эмоций и частичку своей души. Лейтмотивом фестиваля стала тема патриотизма, гордости за Великую Россию, славное прошлое русского народа и достижения настоящего времени, верность народным традициям и любовь к родному творчеству.

Конкурсные номера оценивало профессиональное жюри под председательством педагога московского колледжа импровизационной музыки, лауреата международных джазовых конкурсов и фестивалей, солистки центрального оркестра Федеральной службы исполнения наказаний, капитана внутренней службы Анны Демьяновой.

«На протяжении многих лет я приезжаю в жюри «Живого родника», и для меня это всегда огромное счастье. Потрясающе, как организаторам удается держать высочайшую планку, создавая атмосферу, в которой рождаются любовь, мир, дружба и душевное тепло. Я вижу, как все ждут этой встречи, чтобы увидеть друг друга, поделиться своим талантом, своим творчеством. Хочу сказать спасибо концерну «Росэнергоатом» за то, что он дарит нам всем такую уникальную возможность. Когда смотришь, как выступают коллективы и отдельные исполнители, приходит осознание: вместе мы — настоящая сила», — подчеркнула председатель жюри Анна Демьянова.

Итог конкурсной программе подвел праздничный гала-концерт, на котором объявили победителей. Впервые гран-при удостоены все коллективы: «Пульс родника» — Балаковская АЭС, «Сердце родника» — Курская АЭС, «Голос родника» — Ленинградская АЭС, «Сила родника» — холдинг «Титан-2», «Источник энергии» — Нововоронежская АЭС, «Звезды родника» — Смоленская АЭС.

«Особые слова — тем, кто сохранял верность своей профессии, сцене, высоким нравственным и духовным идеалам, кто бережно хранил наши традиции и творчество. На протяжении всей истории «Живого родника» мы говорили о главном — о национальной идее. И сегодня горжусь, что все те ценности, которые мы отстаивали: семья, любовь к Родине, преданность русской культуре – стали основой государственной политики», — отметила Елена Клычева, режиссер «Живого родника 2025», автор идеи и вдохновитель фестивального движения.

45 дипломов были вручены лауреатам первой, второй и третей степени, 17 из них – представителям Смоленской АЭС: театру эстрадной песни «Шанс» (хормейстер – Алла Коробейникова), ансамблю танца «Десногорские зори» (руководитель – Ольга Карпинская), Виталию Михайлову.

«Вместе с конкурсантами мы прожили незабываемые мгновения, и, будь моя воля, я бы составил гала-концерт из номеров всех без исключения исполнителей, участвовавших в фестивале. Если Концерн «Росэнергоатом» вновь доверит нам честь принимать фестиваль в Десногорске, мы будем ждать всех артистов с распростертыми объятиями, как ждем дорогих друзей. Вспоминая слова известной песни, от всего сердца хочу сказать: живи, родник, живи!» — отметил председатель профсоюза Смоленской АЭС, руководитель организационного комитета Игорь Хомяков.

Справочно:

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»). Сегодня «Росатом» не только строит атомные электростанции, обеспечивая

чистой энергией сотни миллионов людей в десятках стран мира, но и обеспечивает работу логистического каркаса Северного морского пути, выпускает новые материалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины.

Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: гордость, вдохновение,

мечта. Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли. Их вдохновляют достижения предыдущих поколений. Они планируют покорить

новые рубежи, расширяя границы возможного. 80-летие отрасли предполагается отпраздновать целым рядом мероприятий.

