Василий Анохин подвел итоги летней оздоровительной кампании для детей

Итогам летнего детского отдыха было посвящено совещание, которое прошло сегодня под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко. (https://t.me/government_rus)

Дмитрий Николаевич отметил, что в приоритете – работа по организации качественного и безопасного детского отдыха.

– В Смоленской области в этом году для юных смолян работала 191 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдохнули почти 18 тысяч ребят. В их числе и дети участников СВО. В 2025 году в детских лагерях побывали более 470 детей наших защитников, и еще для сотни ребят была впервые проведена специальная профильная смена. Также мы приняли 100 ребят из подшефного нашему региону Мангуша Донецкой Народной Республики, – рассказал Губернатор Василий Анохин.

В регионе в этом году были открыты две оздоровительные организации: лагерь дневного пребывания на базе «Школы комплексного развития детей и подростков с элементами углубленного изучения наук и технологий им. Марии Клавдиевны Тенишевой» и «Детский образовательный спортивно-культурный лагерь «Дугино-Феникс». Выполнялся ремонт зданий и внутренних помещений в детских лагерях, обновлены детские игровые площадки. На отдых и оздоровление детей было выделено более 130 млн рублей.

В планах – открытие нового лагеря «Орленок» в Смоленске, а также запуск инклюзивных смен и программ по подготовке вожатых.