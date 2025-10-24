 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Василий Анохин подвел итоги летней оздоровительной кампании для детей

25.10.2025

Итогам летнего детского отдыха было посвящено совещание, которое прошло сегодня под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко. (https://t.me/government_rus)

Дмитрий Николаевич отметил, что в приоритете – работа по организации качественного и безопасного детского отдыха.

– В Смоленской области в этом году для юных смолян работала 191 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдохнули почти 18 тысяч ребят. В их числе и дети участников СВО. В 2025 году в детских лагерях побывали более 470 детей наших защитников, и еще для сотни ребят была впервые проведена специальная профильная смена. Также мы приняли 100 ребят из подшефного нашему региону Мангуша Донецкой Народной Республики, – рассказал Губернатор Василий Анохин.

В регионе в этом году были открыты две оздоровительные организации: лагерь дневного пребывания на базе «Школы комплексного развития детей и подростков с элементами углубленного изучения наук и технологий им. Марии Клавдиевны Тенишевой» и «Детский образовательный спортивно-культурный лагерь «Дугино-Феникс». Выполнялся ремонт зданий и внутренних помещений в детских лагерях, обновлены детские игровые площадки. На отдых и оздоровление детей было выделено более 130 млн рублей.

В планах – открытие нового лагеря «Орленок» в Смоленске, а также запуск инклюзивных смен и программ по подготовке вожатых.

Опубликовано в категории Дела Молодёжные, Приоритеты и Регион

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика