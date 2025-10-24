Прими участие в Всероссийском патриотическом форуме – 2025





Москва, 7–10 декабря

Тема: «Герои сквозь века»

Национальный центр «Россия» Роспатриотцентр — федеральный центр под эгидой Росмолодёжи, который помогает молодым людям по всей стране включаться в настоящие дела: сохранять историческую память, развивать добровольчество, участвовать в патриотических инициативах и формировать ценности будущего.

Один из главных проектов центра — Всероссийский патриотический форум, крупнейшее ежегодное событие в сфере гражданского и патриотического воспитания. В этом году форум соберёт более 4000 участников: студентов, ветеранов, представителей бизнеса, активистов, лидеров молодёжных объединений и юнармейцев со всей страны.

Ты можешь стать частью форума — как участник или как волонтёр. Выбирай то, что ближе именно тебе!

В Год защитника Отечества мы отдаем дань уважения героям всех времён: — от эпохи Александра Невского, — через подвиг бойцов Великой Отечественной, — до наших современников, кто сегодня стоит на защите страны.

Если выбираешь волонтёрство — тебя ждёт: — ценный опыт в организации федерального события — возможность быть в самом центре происходящего — от подготовки до реализации — участие в работе форумных площадок и взаимодействие с командой организаторов — живое общение с героями, историками, военными, государственными деятелями — новые друзья, полезные контакты и вдохновляющая атмосфера

Хочешь внести вклад в развитие патриотического добровольчества и стать частью большого дела? Заполняй заявку и присоединяйся к форуму — как участник или как волонтёр! Зарегистрироваться (myrosmol.ru/events/d7d…) успей до: 27 октября 2025 года