﻿Смоленская область приняла участие в «Неделе без турникетов»

В Смоленской области с 13 по 19 октября проходила Всероссийская акция «Неделя без турникетов», направленная на профориентацию школьников и студентов. Она традиционно проводится 2 раза в год – в апреле и октябре.

Организаторами акции выступили Центр опережающей профессиональной подготовки и региональное отделение Союза машиностроителей России. Главной задачей «Недели без турникетов» является формирование системы ранней профориентации молодежи, направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленности. Мероприятие создано для того, чтобы заинтересовать молодое поколение в выборе профессии, повысить интерес к инженерным специальностям и инновациям.

В рамках акции школьники, их родители, а также студенты образовательных организаций среднего профессионального образования получили уникальную возможность лично познакомиться с производством, технологическими процессами и рабочими местами известных предприятий региона, открывающими перспективы карьерного роста и трудоустройства.

Всего участие в мероприятии приняли более 7000 человек, посетивших порядка 110 предприятий и компаний региона.

«Подготовку кадров для учреждений и предприятий Смоленской области считаю одним из главных направлений нашей работы. От этого зависит будущее региона. К этому вопросу подходим комплексно: занимаемся профориентацией, развиваем целевое обучение, оказываем меры поддержки молодым специалистам. Планируем вести постоянный мониторинг статуса занятости выпускников», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.