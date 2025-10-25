Чья парковка?

ВОПРОС – ОТВЕТ

Во дворе нашего дома есть автостоянка. Одна из жительниц соседнего дома «застолбила» там место за собой: вкопала металлическую опору и привязала к ней велосипед. Как бороться с самозахватом мест на автостоянках?

Жильцы дома № 24 микрорайона 2

Отвечает адвокат Ольга Герасимова:

Парковка возле дома принадлежит всем жильцам на праве общей долевой собственности, если земельный участок сформирован и находится в собственности дома. Это значит, что никто не может закрепить за собой отдельное место, но решение об организации парковки, например, установке шлагбаума, принимается на общем собрании собственников. Если участок не сформирован, он может принадлежать городу, но жильцы имеют право им пользоваться для эксплуатации дома.

Установка ограничителей любого типа – от специальных до импровизированных – и создание «персональных парковок» в большинстве случаев незаконно, даже если «владельцы» уверяют в обратном. Для того, чтобы поставить их по закону, необходимо, как минимум, арендовать землю (а она может принадлежать не ТСЖ, а городу) и поставить шлагбаум. Каждая постройка, даже если это столбики с цепью на парковке, должна быть согласована с властями. Этого, как правило, не делают.

Как бороться?

• Делаете фотографии ограничителей.

• Пишете письма, к которым прикладываете снимки, в администрацию муниципалитета, указываете свои контактные данные.

• По итогам власти ликвидирует ограждения.

Если водитель ставит во дворе шлагбаум, конусы, табуретки или другие предметы, чтобы «забронировать» себе парковку, это считается самовольным занятием земли и влечёт за собой административную ответственность по статье 7.1 КоАП РФ:

• Физлица – штраф от 5 000 до 10 000 рублей;

• Должностные лица – от 20 000 до 50 000 рублей;

• Юрлица – от 100 000 до 200 000 рублей.

А если кадастровая стоимость участка определена, штраф рассчитывается как 1-1,5% от этой суммы, но не менее 5 000 рублей.