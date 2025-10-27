Межрегиональный форум «Дни ритейла в Сибири»



С 19 по 21 ноября 2025 года в Новосибирске состоится ежегодный Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» — событие, которое не просто собирает профессионалов ритейла, но и задаёт тон будущему российской торговли! В прошлом году Форум объединил более 5000 участников, став ключевой площадкой Сибирского федерального округа для обсуждения стратегий и идей развития отрасли.

Организаторы мероприятия: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Мэрия Новосибирска и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.

В этом году форум станет эпицентром самых актуальных дискуссий, где соберутся лидеры ритейла, представители власти и топ-эксперты. В числе участников Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России; Андрей Травников, губернатор Новосибирской области; Денис Рягузов, и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Максим Останин, заместитель мэра города Новосибирска; Андрей Карпов, председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла; Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРА РОССИИ»; Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»; Константин Локтев, исполнительный директор Нильсен.

В рамках деловой программы участники обсудят развитие потребительского рынка, собственное производство, внедрение инноваций и искусственного интеллекта в бизнес-процессы, технологии управления складом и современные подходы к маркетингу. Среди ключевых тем — развитие алкогольного рынка, продвижение локальных продуктов, придорожный сервис, гастроритейл и вывод российских брендов в международные сети. Отдельный блок программы — Wine Retail, посвящённый развитию современной виноторговли Сибири, Урала и Дальнего Востока, в рамках которого будут представлены восемь винных компаний. Партнёр направления — «Кубань Вино». Официальный партнёр форума — компания «Контур».

Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом и новаторскими идеями, которые будут способствовать развитию ритейла в регионе!

Участие в Межрегиональном Форуме «Дни ритейла в Сибири» бесплатное. Регистрация и деловая программа Форума на сайте: https://siberia.retaildays.ru/