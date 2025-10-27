﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



В Смоленске обсудили лучшие практики поддержки участников СВО.

Под эгидой Аппарата полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щёголева и при участии Всероссийского общества «Знание» прошёл двухдневный образовательный семинар для работников ведомств, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

«В основе нашей системы поддержки – обратная связь от самих защитников и их близких, а также самое тесное взаимодействие органов власти, государственных структур и институтов гражданского общества, духовенства, бизнеса, некоммерческих организаций», — подчеркнул Губернатор Василий Анохин, выступая на открытии.

В регионе действует 50 мер поддержки. В полном объеме реализуется базовый стандарт оказания помощи на региональном и муниципальном уровнях. При координации регионального филиала фонда «Защитники Отечества» организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и их семей. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, некоммерческие организации, волонтеры, духовенство.

Об этом же шла речь и на встрече Главы региона с участниками СВО, их родными и близкими, представителями ветеранских организаций в Духовщинском муниципальном округе. «Продолжаем совместно решать волнующие их вопросы, активно при этом задействуя ресурсы местных органов власти и самих ветеранов. Всю работу ведём в строгом соответствии с поручениями нашего Президента Владимира Владимировича Путина», — сообщил Губернатор

Особое внимание Глава региона обратил на вопросы, связанные с увековечением памяти защитников Отечества: «Бережно храним память о наших героях. В школах и учреждениях появляются памятные уголки, таблички, стенды с именами участников СВО. Работаем над созданием мемориалов и установкой памятников в муниципальных образованиях».

Развитие сотрудничества в энергетической сфере.

Вопросы сотрудничества в сфере энергетики Василий Анохин обсудил с генеральным директором компании «Росатом Энергосбыт» Алексеем Горчаковым и новым руководителем смоленского филиала Дмитрием Базаровым.

С прошлого года в нашей области на базе филиала компании работает Единый расчётно-кассовый центр, который упрощает процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг. Во всех муниципалитетах действуют 30 центров обслуживания клиентов, где реализован принцип «одного окна». Кроме этого, в отдаленные населенные пункты регулярно выезжает мобильный центр обслуживания.

Важно, что компания активно развивает волонтёрство, поддерживает участников специальной военной операции, содействует развитию музея-заповедника «Гнёздово» и хоккейного клуба «Славутич». Так что конструктивное взаимодействие с регионом продолжится не только в энергетической сфере, но и по многим другим направлениям.

Настоящее и будущее «Ожерелья всея Руси».

С новым директором Государственного музейного комплекса «Смоленская крепость» Натальей Калашниковой Губернатор подробно обсудил итоги и планы дальнейшей совместной работы по сохранению главного культурно-исторического объекта нашего региона – Смоленской крепостной стены.

При поддержке регионального Правительства и Министерства культуры России реализуются проекты, которые позволяют после реконструкции и реставрации максимально включить этот уникальный памятник в современную жизнь Смоленска. Так, в июне стартовал проект «Народный музей», в рамках которого смоляне передают семейные реликвии и находки времен 1943–1956 годов. За короткое время коллекция пополнилась более чем на 500 экспонатов. Активно развивается сотрудничество с Беларусью. В ближайшие дни после масштабной реконструкции состоится открытие прясла Маховой башни.

Модернизация завода «Рославльские тормозные системы» набирает темпы

Это предприятие – один из крупнейших производителей тормозной аппаратуры для грузовых автомобилей и автобусов в стране. Его производственные мощности включают 10 основных цехов и участков, оснащенных современным оборудованием — всего 909 единиц. В развитие договорённостей между Правительством Смоленской области и Государственным научным центром России «НАМИ» активно продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по его комплексной модернизации.

В рамках рабочей поездки в Рославльский муниципальный округ Василий Анохин посетил предприятие, где совместно с руководителем Азатом Таюповым подвёл итоги проделанной работы и обсудил планы дальнейшего развития.

Говоря о перспективах, Губернатор заметил: «На масштабное обновление предприятия будет предоставлена субсидия от Министерства промышленности и торговли России в размере 2,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение уже подписано председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. В результате реализации проекта высвободится более 30% производственных площадей, что создаст условия для размещения новых резидентов».

Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности в размере 234 млн рублей и федеральной субсидии на сумму 439 млн рублей в прошлом году удалось обновить производственные линии и кровлю основного корпуса площадью 20 тыс. кв. м. Начато обновление фасадов и расширение номенклатуры продукции. На новом этапе модернизации предусмотрено проведение проектно-изыскательских работ, замена критически изношенного оборудования, косметический ремонт основного здания и модернизация инженерных коммуникаций.

Новая победа Рославльского вагоноремонтного завода.

Являясь одним из флагманов промышленного комплекса Смоленщины и лидеров железнодорожной отрасли России, РВРЗ продолжает наращивать производственные мощности – запустил новый производственный цех с высокотехнологичным оборудованием. Это позволит выпускать современную линейку грузовых вагонов, в том числе полувагоны, платформы и цистерны. Общий объём производства завода вырастет в два раза – до 7,5 тысяч единиц продукции в год.

Поздравляя коллектив и руководство завода со значимым этапом развития, Губернатор Василий Анохин подчеркнул: «Сегодня особое значение имеет реализация задач по импортозамещению и достижению технологического лидерства, которые поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин. С ней РВРЗ успешно справляется, и благодаря вводу нового цеха предприятие укрепляет позиции не только на российском рынке, но и в дружественных государствах, куда поставляется продукция».

Работы стартовали в марте 2024 года. В создание нового производства вложено более 2,7 млрд рублей, значительная часть которых — льготный заём федерального Фонда развития промышленности.