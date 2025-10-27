MAXимальная польза: в мессенджере MAX пользователи смогут сами формировать свою новостную ленту

Все больше жителей Смоленской области выбирают российский мессенджер MAX для общения и получения информации. Мессенджер каждый день улучшается и команда разработчиков постоянно работает над этим.

Скоро нас ждет еще одно удобное нововведение — пользователи могут делиться прямой ссылкой на контент, а чувствительный – скрывать с помощью опции «Контент»

Но и это не все. Чтобы мессенджер был комфортным и безопасным пространством для всех, было добавлено ограничение 16+.

Теперь контент с возрастной маркировкой можно легко скрыть .Для этого рекомендуется зайти в настройки и активировать «Безопасный режим»:

Откройте раздел «Приватность»;

Перейдите в «Безопасный режим»;

Нажмите «Контент» и выберите «Безопасный».

Обновления уже ждут вас в последней версии приложения.

Напоминаем, что официальные каналы губернатора (http://max.ru/anohin67) Смоленской области Василия Анохина и правительства (http://max.ru/region67) уже в MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важных новостей региона!