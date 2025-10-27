MAXимальная польза: в мессенджере MAX пользователи смогут сами формировать свою новостную ленту

Все больше жителей Смоленской области выбирают российский мессенджер MAX для общения и получения информации. Мессенджер каждый день улучшается и команда разработчиков постоянно работает над этим.
Скоро нас ждет еще одно удобное нововведение — пользователи могут делиться прямой ссылкой на контент, а чувствительный – скрывать с помощью опции «Контент»
Но и это не все. Чтобы мессенджер был комфортным и безопасным пространством для всех, было добавлено ограничение 16+.
Теперь контент с возрастной маркировкой можно легко скрыть .Для этого рекомендуется зайти в настройки и активировать «Безопасный режим»:
Откройте раздел «Приватность»;
Перейдите в «Безопасный режим»;
Нажмите «Контент» и выберите «Безопасный».
Обновления уже ждут вас в последней версии приложения.
Напоминаем, что официальные каналы губернатора (http://max.ru/anohin67) Смоленской области Василия Анохина и правительства (http://max.ru/region67) уже в MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важных новостей региона!
