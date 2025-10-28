Губернатор Василий Анохин рассказал о высшем образовании в регионе

– Открываем для молодых смолян двери ведущих университетов страны прямо в нашем регионе. Важно, чтобы они могли получить качественное, современное образование и реализовать свой потенциал. В этой работе активно участвует Смоленский государственный университет. С ректором Михаилом Николаевичем Артеменковым обсудили реализацию проектов, направленных на подготовку профессионалов. Одно из направлений работы – сетевые образовательные программы, – рассказал Василий Николаевич Анохин.

• С 2023 года вместе с Московским авиационным институтом на базе СмолГУ готовим будущих ракетостроителей и авиаконструкторов. Сегодня на трех курсах обучаются более 120 студентов по договорам о целевом обучении со Смоленским авиационным заводом. Качество подготовки специалистов подтверждает сам МАИ. Сейчас готовится набор нового потока.

• Вместе с МГТУ имени Н.Э. Баумана работаем по программе специалитета «Проектирование технологических машин и комплексов».

• Готовим востребованные IT-кадры по программе «Прикладная математика и информатика», используя компетенции Высшей школы экономики. По программе двойного диплома сейчас обучаются 45 студентов. Выпускники этой программы очень востребованы. Важно, что большая часть молодых специалистов успешно трудоустраивается и работает в Смоленской области.

• Совместно с Московским государственным строительным университетом реализуем программу по направлению «Строительство». В прошлом году обучение начал 21 студент.

• В сентябре подписали соглашение с МАрхИ об открытии программы по направлению «Архитектура». СмолГУ уже прошел лицензирование и аккредитацию. Программа полностью готова к приему студентов, ее реализацию начнем в следующем году.

Сегодня Смоленская область входит в число лидеров среди регионов России по количеству реализуемых сетевых программ. Новые перспективы открывает и строительство современного студенческого кампуса имени Юрия Алексеевича Гагарина. Работу по его созданию ведем по решению Президента России Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin). (https://t.me/news_kremlin)

В центре Смоленска построят университетский городок, где молодые люди смогут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные и технологические проекты, заниматься творчеством, участвовать в мероприятиях молодежной политики страны и региона. Сейчас ведутся работы по проектированию зданий комплекса.

Кампус будет включать четыре ключевые специализации: трансляционную медицину, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, а также креативные индустрии. В его основе — компетенции и опыт ведущих организаций региона.