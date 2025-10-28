Смоленск претендует на звание Молодежной столицы России 2026 года

Областной центр вышел в финал конкурса «Молодежная столица России» премии «Время молодых», которую организует Росмолодежь. (https://t.me/rosmolodez)

Смоленск — город активных, талантливых и неравнодушных молодых людей. Мы создаем необходимые условия, чтобы они могли реализовать свой потенциал, организуем фестивали, форумы, научные, культурные и спортивные события. У города есть шанс стать главной молодежной площадкой страны — местом, где рождаются идеи, проекты и инициативы, вдохновляющие всю Россию.

Всего по итогам экспертной оценки в финал вышли шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Видеопрезентации о каждом из финалистов будут опубликованы в официальном сообществе Росмолодежи, а уже 1 декабря стартует народное голосование.