﻿Смоленская АЭС: в Десногорске создали уникальную аллею «Фресок добра»





15 сообществ города-спутника Смоленской АЭС Десногорска — от ветеранов до молодых атомщиков, активных матерей и байкеров — объединились на арт-субботнике, став соавторами яркой галереи под открытым небом.

С помощью кисти и красок волонтеры превратили деревья с «лунками» на стволах в парке 2 микрорайона в яркие визуальные истории о главных социальных проектах города: донорстве, экологии, патриотизме, инклюзии, помощи детям и зооволонтерству.

Атмосфера на субботнике была по-настоящему теплой, творческой и объединяющей. Жители всех поколений, родители с детьми и просто горожане, проходившие через парк, с энтузиазмом включались в процесс художественного творчества, с удовольствием общались, обменивались впечатлениями, фотографировались с гигантскими кисточкой и палитрой.

Перед нанесением красок лунки на стволах обработали специальным раствором от болезней и вредителей, загрунтовали, краски выбрали самые экологичные и безопасные для природы. Учащиеся и педагоги Десногорской художественной школы, разработавшие эскизы фресок, проводили мастер-классы по росписи деревьев, помогали определиться с палитрой цветов. Общими усилиями и полетом фантазии за два часа было создано 7 фресок, которые можно легко найти, прогуливаясь по пешеходным дорожкам.

«Это не просто рисунки на деревьях, это сплетение разных граней добра, которое неравнодушные жители нашего города претворяют в жизнь. В этом и есть идея акции — объединить и познакомить сообщества города, привлечь в наши ряды как можно больше людей, готовых делать добро, приносить пользу нашему любимому Десногорску», — отметила одна из инициаторов и организаторов арт-субботника, заместитель начальника Управления коммуникаций Смоленской АЭС Татьяна Евсюкова.

По словам ветерана Смоленской АЭС Марии Казанцевой, нужно как можно чаще проводить такие мероприятия. «Добра никогда не бывает много, даже небольшое хорошее дело приносит значимый результат. Очень приятно видеть, с каким увлечением и интересом участвовали в акции дети — наше будущее!», — подчеркнула она.

После творческой части состоялся честный и важный разговор. Впервые две большие силы Десногорска — те, кто творит добро, и те, у кого есть ресурсы для поддержки, — встретились на одной площадке. На стратегической сессии участники НКО и активные горожане сели за один стол вместе с представителями администрации города, чтобы вместе найти новые пути поддержки социальных инициатив.

Также на встрече прошла презентация «Карты добра». Это интерактивная веб-страница, где собраны десногорские добрые проекты. Теперь каждый сможет легко найти, кому и как он хочет помочь, и стать частью большой команды волонтеров. Карта доступна по ссылке vk.cc/cQE2eo и будет расширяться.

Справочно

На современном этапе развития страны волонтерство становится одной из ключевых сфер социальной активности, объединяющей людей разных возрастов и профессий. Правительство России и ведущие компании, включая государственную корпорацию «Росатом», активно поддерживают добровольческое движение, формируя условия для его развития и признания.

Корпоративное волонтерство становится неотъемлемой частью социальной ответственности бизнеса. В рамках этой работы предприятия ГК «Росатом», в том числе Смоленская АЭС, участвуют в экологических акциях, гуманитарных проектах, инициативах поддержки малоимущих семей, ветеранов и детей. Добровольцы активно помогают в организации культурных, спортивных и образовательных мероприятий, укрепляя социальные связи внутри местных сообществ.

Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в добровольческое движение. Волонтерство позволяет молодым людям раскрыть свой потенциал, проявить инициативу и получить практические навыки, которые востребованы не только в социальной деятельности, но и в профессиональной карьере. Росатом и его предприятия поддерживают работу школьных и студенческих добровольческих отрядов, таких как «Добро.Центр» и корпоративное волонтерское объединение «Протон».

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС