﻿Смолян приглашают поучаствовать в муниципальной премии «Служение»

Жители муниципальных образований Смоленской области могут принять участие в премии «Служение».

Награду получают люди, чьи дела являются примером служения обществу, а также те, кто выступает лидером позитивных изменений городов и деревень.

Подать заявки можно в 10 номинациях, среди которых — «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Инициатива каждого — общий успех», «Диалог с населением — открытость власти», «С передовой СВО в муниципалитет» и другие.

Участниками премии станут главы муниципалитетов, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и организаций, муниципальные депутаты, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципалитетов, председатели и члены ТОС и сельские старосты.

Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.

«Премия – это живой организм. В прошлом году на неё поступило вдвое больше заявок, чем годом ранее, и кратно увеличилось количество участников от новых субъектов Российской Федерации. Цифры и сама Премия показывают важность труда муниципальных служащих и отношение к этому труду со стороны государства», — отметил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева уточнила, что в этом году расширили круг экспертов для поиска уникальных проектов, усиления контроля качества оценки и отбора заявок на этапе экспертного голосования.

Церемония награждения победителей состоится в апреле на форуме ВАРМСУ «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

В прошлый раз от Смоленской области подали почти 400 заявок на премию «Служение», а всего поступило более 41 тысячи заявок из всех регионов страны.

Премия «Служение» учреждена президентом РФ Владимиром Путиным и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.