Национальный центр «Россия» приглашает на праздничную программу «Новогодняя Россия»

Национальный центр «Россия», созданный в июле 2024 года как преемник выставки «Россия» с целью демонстрации достижений Российской Федерации и укрепления национальной идентичности, объявил о старте праздничной программы «Новогодняя Россия».

В рамках программы посетители центра ознакомятся с культурой и традициями народов нашей страны, увидят уникальные изделия народных художественных промыслов и ремесел, примут участие в культурных событиях для всей семьи.

Площадки центра украсили праздничные деревья по числу федеральных округов нашей страны.

В убранстве елей использованы элементы народных художественных промыслов, традиционных ремесел, наследия и достояния народов России.

Гости праздника смогут побывать на ярмарке, где представлены товары со всей страны, уникальные новогодние игрушки и изделия ручной работы. Для посетителей продолжает работать выставка «Наследие для будущего» – проект, поддерживающий идею многонационального диалога о будущем мира, в центре которого находится человек.

На выставке представлены работы мастеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана, работает лекторий.Посетителей ждет яркая праздничная программа для всей семьи.

Вход на все мероприятия праздничных и иных мероприятий Национального центра «Россия» бесплатный.

На площадках Национального центра «Россия» на регулярной основе проводятся знаковые культурные, просветительские и общественно-политические мероприятия.

Подробности на сайте russia.ru/ и в официальной группе центра: vk.com/gowithrussia.Наши социальные сети:Скачать реквизитыЗоосад

Посетителям