Около 500 смолян подали заявки на участие в премии «Россия – страна возможностей»﻿

Завершилась регистрация на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На участие в ней подали заявки 457 жителей Смоленской области.

Более 58 тысяч участников из 89 регионов России и 58 стран мира подали заявки на второй сезон Премии. Больше всего заявок поступило в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела» – именно эти направления чаще всего отражают деятельность участников, направленную на помощь другим и развитие своих регионов. В числе претендентов – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

Далее все заявки будут переданы экспертному совету, состоящему из 268 человек – представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценят каждую из них по нескольким критериям: масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтверждённых результатов. Так будут выявляться те, чья деятельность оказывает реальное влияние на жизнь и профессиональное развитие окружающих.

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования, в ходе которого жители страны смогут отметить тех, чьи истории и достижения вдохновили их больше всего. Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалисты и победители Премии будут объявлены в декабре 2025 года. Они получат всестороннюю поддержку в реализации своего проекта.

«Премия «Россия – страна возможностей» позволяет заявить о себе тем, кто помогает другим и меняет страну к лучшему. С каждым годом сообщество Премии становится сильнее и заявляет о себе все громче. Уверен, что инициативы смолян достойны выхода в финал, ведь деятельность многих из них уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области