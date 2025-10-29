﻿Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.» пройдут в Смоленске

В Смоленске 21-24 ноября на базе дворца спорта «Юбилейный» состоятся Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.».Турнир пройдет в 16-й раз.

С 2022 года соревнования приобрели статус всероссийскихи включены в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Количество и география участников постоянно растут.

В этом году за кубок планируют побороться порядка 800 спортсменов из Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Самарской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, ХМАО – Югра, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Луганской Народной Республики, а также из регионов Республики Беларусь.

Мероприятие направлено на формирование духовной и физической зрелости, патриотизма подрастающего поколения, увековечивание памяти Героя Советского Союза полковника Г.И. Бояринова, развитие и укрепление связей между союзными государствами и другие цели. Планируется, что на церемонии открытия традиционно поприветствуют участников соревнований представители органов власти, президиума Федерации каратэ России, сын Г.И.Бояринова – Андрей Григорьевич Бояринов, ветераны органов госбезопасности, сослуживцы Г.И.Бояринова и другие почетные гости.

Участники покажут свое спортивное мастерство, поборются за награды, а также узнают о жизни и подвигах нашего земляка, полковника Григория Ивановича Бояринова – Героя страны, чья жизнь стала примером самоотверженного служения Родине и воинскому долгу.

«Смоленская земля богата людьми, которые своим трудом и талантом прославили наш регион. Наша задача сделать так, чтобы дети знали и уважали историю родного края, его героев и достижения, гордились своей Родиной. «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.» ежегодно расширяет свои границы, вовлекая все больше детей и подростков в спорт и здоровый образ жизни. Важно, что соревнования проходят в Год защитника. Это не только шанс показать свои навыки и умения, но и значимый этап в формировании патриотического мировоззрения у молодёжи», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Церемония торжественного открытия мероприятия состоится 22 ноября в 13.00. Соревнования пройдут в течение 3-х дней на 4 площадках с 10.00 до 19.00 по дисциплинам ката и кумитэ. Всего будет разыграно 70 комплектов медалей. Победители получат тематические статуэтки турнира. Среди команд будут разыграны Кубки за 1,2 и 3 места в общекомандном зачете. Представители всех команд будут награждены памятной сувенирной продукцией организаторов соревнований.

Вход на соревнования свободный.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Изображение сгенерировано нейросетью