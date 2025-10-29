﻿Жители Смоленской области подали более 3 миллионов заявлений через «Госуслуги»

За 3 квартал 2025 года через портал «Госуслуги» жителями региона было подано 3,2 млн. электронных заявлений. Ещё более 240 тысяч заявлений направили заявители через Региональный портал госуслуг. Наибольшей популярностью среди жителей Смоленской области пользуется услуга записи на прием к врачу. Ею воспользовались более 760 тысяч раз через Единый и Региональный порталы госуслуг, а также через инфоматы.

На портале «Госуслуги» представлено около 1 тысячи видов услуг для смолян, включая 136 региональных (муниципальных) услуг и сервисов. Из них 83 услуги относятся к категории массовых и социально значимых (МСЗУ). В этом году 72% обращений за региональными и муниципальными МСЗУ были поданы в электронном виде, что на 5% больше, чем в 2024 году (67%).

Самыми востребованными региональными электронными МСЗУ в этом году стали услуги в области образования, использования лесного хозяйства, государственного строительного надзора, социальной защиты и имущественно-земельных отношений.

В 2025 году на Портал выведены 4 новые услуги для участников СВО и членов их семей, среди которых:

— Единовременная выплата добровольцам, участвовавшим в СВО;

— Дополнительная мера социальной поддержки в виде субсидии на догазификацию;

— Единовременная выплата в случае получения ранения или смерти добровольца;

— Предоставление субсидии на проведение работ при социальной газификации.

С декабря 2025 года для участников СВО и членов их семей начнут предоставляться в проактивном режиме на Портале Госуслуг меры поддержки:

— Компенсация расходов за ЖКУ и освобождение от пеней;

— Предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

— Освобождение (компенсация) от родительской платы за посещение детьми участников СВО детских садов;

— Обеспечение детей горячим питанием в школах;

— Первоочередное предоставление и освобождение от платы за уход за детьми в группах продленного дня в школах;

— Компенсация расходов по догазификации для участников СВО и членов их семей.

«Развитие цифровых сервисов – важное направление, которое значительно улучшает доступ к услугам для жителей. В 2025 году мы расширили спектр онлайн-услуг, включив в него сервисы для участников специальной военной операции и их семей. Поддержка наших защитников и их близких — это приоритет, поэтому мы стремимся максимально упростить и сделать доступным получение необходимой помощи», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области