﻿Пять шагов к энергоэффективной зиме

29.10.2025


Центр энергосбережения ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»: пять шагов к энергоэффективной зиме.

Специалисты Центра энергосбережения ОГУЭПП Смоленскоблкоммунэнерго» рекомендуют простые способы подготовки к зиме без серьезных финансовых вложений.

Пять шагов:

  • Утепление окон и дверей с помощью поролоновых лент или силиконовых уплотнителей
  • Установка отражающих экранов за радиаторами для направления тепла в помещение
  • Монтаж терморегуляторов на батареи для контроля температуры
  • Замена ламп накаливания на светодиодные
  • Использование ковров для уменьшения проникновения холода снизу

Эти меры помогут сохранить тепло, создать комфортный микроклимат и снизить расходы на отопление и электроэнергию в зимний период.

