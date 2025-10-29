Центр энергосбережения ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»: пять шагов к энергоэффективной зиме.
Специалисты Центра энергосбережения ОГУЭПП Смоленскоблкоммунэнерго» рекомендуют простые способы подготовки к зиме без серьезных финансовых вложений.
Пять шагов:
- Утепление окон и дверей с помощью поролоновых лент или силиконовых уплотнителей
- Установка отражающих экранов за радиаторами для направления тепла в помещение
- Монтаж терморегуляторов на батареи для контроля температуры
- Замена ламп накаливания на светодиодные
- Использование ковров для уменьшения проникновения холода снизу
Эти меры помогут сохранить тепло, создать комфортный микроклимат и снизить расходы на отопление и электроэнергию в зимний период.
