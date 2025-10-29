﻿Пять шагов к энергоэффективной зиме





Центр энергосбережения ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»: пять шагов к энергоэффективной зиме.

Специалисты Центра энергосбережения ОГУЭПП Смоленскоблкоммунэнерго» рекомендуют простые способы подготовки к зиме без серьезных финансовых вложений.

Пять шагов:

Утепление окон и дверей с помощью поролоновых лент или силиконовых уплотнителей

Установка отражающих экранов за радиаторами для направления тепла в помещение

Монтаж терморегуляторов на батареи для контроля температуры

Замена ламп накаливания на светодиодные

Использование ковров для уменьшения проникновения холода снизу

Эти меры помогут сохранить тепло, создать комфортный микроклимат и снизить расходы на отопление и электроэнергию в зимний период.