﻿Участница программы «Герои СВОего времени. Смоленск» начала стажировку в Министерстве социального развития Смоленской области

Министр социального развития Смоленской области Елена Романова встретилась с участницей образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Екатериной Ермачковой. Именно это Министерство как место стажировки выбрала сама Екатерина.

Участница программы узнала о структуре системы органов социальной защиты населения региона, её особенностях и главных задачах, которые стоят перед ведомством.

«Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» должны обязательно применять приобретённые знания и навыки в работе государственных органов, муниципалитетов, чтобы совместными усилиями строить сильное общество», — подчеркнула Елена Романова.

По ее словам, это знакомство — важный шаг к усилению взаимодействия между органами власти и молодыми лидерами, которые могут внести свой вклад в развитие социальной сферы.

«Я очень рада возможности погрузиться в изучение социальной сферы и перенять ценный опыт, который непременно поможет мне в дальнейшем профессиональном и личностном развитии» – сказала Екатерина Ермачкова.

Под руководством наставника — директора департамента правового обеспечения, кадровой работы и контрольной деятельности Министерства социального развития Смоленской области Юлии Клюевой — участница программы продолжит стажировку и подробно изучит работу социальной сферы региона.

Напомним, что Общественный совет программы «Герои СВОего времени. Смоленск» возглавляет губернатор Смоленской области Василий Анохин. Сама программа является аналогом образовательного проекта «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.