Смоленскому бизнесу стали доступны новые цифровые инструменты

Уважаемые предприниматели Смоленской области! Хотим поделиться отличной новостью: в мессенджере MAX открылась «Платформа для партнёров», которая поможет сделать ваш бизнес эффективнее:

автоматизировать общение с клиентами через умного чат‑бота;

организовать продажи прямо в мессенджере через мини‑приложение;

создать собственный канал для информирования покупателей о новинках и акциях.

Как подключиться?

На первом этапе платформа доступна компаниям, зарегистрированным в России и разместившим приложение в RuStore. Для подключения:

Перейдите в раздел «Инструменты» в RuStore.

Напоминаем, что официальные каналы губернатора (http://max.ru/anohin67) Смоленской области Василия Анохина и правительства (http://max.ru/region67) уже в MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важных новостей региона!