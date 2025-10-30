Фонд «Защитники Отечества»

Забота о каждом защитнике и его семье — главный принцип работы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Он создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin) два года назад. Сегодня филиалы фонда работают во всех 89 регионах страны, в том числе в Смоленской области.

Фонд обеспечивает персональное социальное сопровождение участников специальной военной операции, а также семей погибших и без вести пропавших бойцов. Помощь носит комплексный характер: от юридических и психологических консультаций до решения бытовых и медицинских вопросов.

В Смоленской области работу ведут 37 социальных координаторов. Они помогают бойцам и их родственникам оперативно решать насущные вопросы. Например, обращения касаются оформления статуса ветерана боевых действий, получения федеральных и региональных выплат, восстановления документов. От семей поступают запросы по мерам социальной поддержки, предоставлению льгот.

Сотрудники фонда активно помогают в реализации образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО и является аналогом федерального проекта «Время героев».

Адреса социальных координаторов в муниципалитетах области можно посмотреть в информационных карточках.