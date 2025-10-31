В Смоленской области действует более 100 инвестиционных проектов с общим объемом средств свыше 100 млрд рублей

В регионе совершенствуют систему мер поддержки бизнеса, чтобы развивать действующие предприятия и привлекать инвестиции для новых проектов.

— Эта работа дает результаты. Сегодня в Смоленской области — более 100 инвестиционных проектов с общим объемом средств свыше 100 млрд рублей. Ход их реализации обсудили на очередном заседании штаба по инвестициям и МСП.

В числе крупных проектов:

• Строительство логистического распределительного центра «Wildberries» компании «РВБ» в Смоленске. Активная фаза строительства уже началась.

• Реконструкция комбикормового завода ООО «ВЗК» в Вязьме. Запуск предприятия запланирован на первый квартал 2026 года.

• Строительство тепличного комбината «Смоленский» в Рославле. Уже получено положительное заключение экспертизы, завершается подготовка строительной площадки.

• Реконструкция всесезонного туристического комплекса «Cosmos Hotel Group» в Демидовском муниципальном округе. Недавно подписали соглашение о сотрудничестве c президентом компании, сейчас ведутся проектные работы.

В промышленности реализуются значимые инициативы, такие как расширение производственного комплекса «Полимер-2» в Десногорске, строительство нового завода-изготовителя «Румопак» по производству аэрозольных баллонов в Вязьме, создание нового корпуса по выпуску вагонов-цистерн на Рославльском вагоноремонтном заводе.

Развиваются предприятия агропромышленного комплексами. «Птицефабрика Сметанино», «Товарищество Ильнец», «Смоленская агропромышленная компания» и «Золотая Нива» реализуют проекты в сфере животноводства и переработки сельхозпродукции. Среди новых направлений — производство импортозамещающей сельхозтехники компанией «Коблик Смоленск».

Набрали хороший темп развития инвестпривлекательности и намерены его наращивать. В этом году Смоленская область заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это серьезная и стратегическая работа, от которой напрямую зависит развитие экономики, а значит и благополучие жителей, — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Смоленская область демонстрирует поступательное развитие инвестиционной политики, выстраивая системный диалог между властью и бизнесом. Формируется модель, в которой регион становится не просто площадкой для размещения предприятий, а полноценным партнёром инвестора. Более 100 проектов с общим объёмом инвестиций свыше 100 млрд рублей — показатель того, что созданные условия действительно работают.

Ключевое значение имеет диверсификация: одновременно развиваются промышленность, логистика, сельское хозяйство и туризм. Такой сбалансированный подход обеспечивает устойчивость региональной экономики и создаёт новые рабочие места. Особенно важно, что проекты реализуются в разных районах — это способствует пространственному развитию области и снижает диспропорции между территориями.

Высокие позиции Смоленщины в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата — закономерный результат управленческой работы команды губернатора Василия Анохина. Регион последовательно усиливает инфраструктуру поддержки предпринимательства, развивает систему преференциальных площадок и активно продвигает свои возможности на федеральном уровне. Этот курс делает Смоленскую область одним из самых динамично развивающихся субъектов ЦФО и примером эффективной реализации принципа «инвестиции ради людей».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Привлечение инвестиций в условиях западных санкций в настоящее время становится более сложной задачей для реализации, чем это было ещё 12-15 лет назад. Тем не менее её можно решить, если активно работать с потенциальными российскими инвесторами, инвесторами из стран СНГ и дружественных стран. Смоленская область вышла уже на 5 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, и это отличный показатель для региона с небольшой численностью населения, в котором промышленность и сельское хозяйство с трудом прошли через период структурных рыночных реформ. Радует, что заявленные новые инвестиционные проекты в значительной степени реализуются не в областном центре, а в небольших населённых пунктах региона и создают там рабочие места для местных жителей. Инвестиции охватывают такие различные сферы, как логистика, животноводство, туризм, переработка сельскохозяйственной продукции. У Смоленской области есть потенциал для того, чтобы стать передовым регионом Центрального федерального округа. Для этого нужно решить проблемы, связанные с демографическим кризисом, введением в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель, модернизацией промышленной инфраструктуры. Значительные шаги в этих направлениях делаются и должны принести результат. Для наращивания инвестиций можно использовать инструменты поддержки новых инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов, гарантирующих неизменность условий работы для предпринимателей на годы вперёд, использовать потенциал специальных экономических режимов, таких как особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Стабна”, активнее внедрять для инвесторов механизмы поручительств и государственных гарантий, например, поручительства ВЭБ.РФ, участвовать в программах льготного кредитования и государственной поддержки инвесторов. Необходимо также предложить свои меры поддержки инвесторов на региональном уровне, выгодно отличающиеся от соседних регионов. Улучшение ситуации с дорогами и инфраструктурой также улучшит инвестиционный клиамт в регионе. В случае продолжения системной работы по привлечению инвестиций Смоленская область может рассчитывать на создание новых высокотехнологичных рабочих мест и на опережающий рост ВРП, что должно привести к улучшению качества жизни смолян.