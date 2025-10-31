Смоленская делегация примет участие в первом всероссийском Конгрессе наблюдателей

23 ноября в Москве Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов проведет Всероссийский конгресс наблюдателей.



Мероприятие станет первым масштабным событием для профессионального наблюдательского сообщества. Конгресс объединит общественных наблюдателей из всех 89 регионов России, проявивших себя в большом количестве избирательных кампаний и заработавших репутацию знающих, неангажированных и принципиальных профессионалов.



27 и 28 октября по России проходили отборочные мероприятия участников Конгресса. Эксперты анонсировали проведение Конгресса, презентовали его концепцию, рассказали об особенностях оборочных этапов для участников очного мероприятия в Москве, а также подвели итоги Единого дня голосования 2025.



28 октября в рамках пригласительной кампании на Всероссийский Конгресс наблюдателей общественные наблюдатели Смоленской области приняли участие в межрегиональном онлайн-семинаре для Центрального федерального округа, в ходе которого участвовали в мастер-классах, посвящённых формированию навыков критического мышления и выявления фейков. Обсудили работу наблюдателей за последние 5 лет и выявили наиболее резонансные темы в работе наблюдательского сообщества. После вебинара наблюдатели прошли тестирование, ответили на вопросы анкеты и решили предложенные задания.



Из числа участников онлайн-семинара планируется отобрать самых активных и опытных общественных наблюдателей, которых пригласят для работы в первом Всероссийском конгрессе наблюдателей. Делегация общественных наблюдателей Смоленской области также примет в нем участие.



Марина Проскурнина, руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области:

— Конгресс — это первое масштабное событие для профессионального наблюдательского сообщества. Мероприятие позволит сформировать единую профессиональную среду. Смоленскую область на нем будут представлять наблюдатели, имеющие большой опыт работы на избирательных участках, которые неоднократно проходили подготовку на обучающих семинарах по образовательной программе ассоциации НОМ и Общественной палаты РФ.

Конгресс станет единой площадкой для обмена опытом и выстраивания коммуникации общественных наблюдателей со всей России.



Сергей Ковалев, общественный наблюдатель, учитель физкультуры МБОУ СШ №2 г. Починка:

— Присутствие общественных наблюдателей на выборах любого уровня позволяет сделать избирательный процесс более открытым и честным, максимально прозрачным, я неоднократно принимал участие в выборах в качестве общественного наблюдателя. С удовольствием принял участие и в межрегиональном онлайн-семинаре по отбору кандидатов для участия в Конгрессе. Надеюсь, что тоже стану его участником. Это прекрасная возможность встретиться с единомышленниками из всех регионов Российской Федерации, обменяться опытом и получить новые знания. Уверен, что нам будет, о чем поговорить с такими же активными, небезраличными людьми, которые принимают участие в развитии системы общественного наблюдения.



Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.



