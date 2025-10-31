﻿Партнёрский визит экспертов «Росэнергоатома» подтвердил высокий уровень безопасности на Смоленской АЭС





Визит, организованный по инициативе самого предприятия, подчёркивает его открытость и стремление к постоянному совершенствованию деятельности.

На Смоленской АЭС завершился партнёрский визит Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») по оценке состояния безопасности на предприятии.

В течение 2-х недель эксперты в составе представителей центрального аппарата генерирующей компании, а также Нововоронежской, Калининской и Ленинградской АЭС проводили наблюдения, собеседования с персоналом, анализировали документацию в таких ключевых областях, как: управление и организация, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, инженерная поддержка, подбор, подготовка и квалификация персонала.

«Визит, организованный по инициативе директора Смоленской АЭС Ивана Сидорова, носит не инспекционный, а партнёрский характер. Это подчёркивает открытость коллектива атомной станции и стремление к постоянному совершенствованию и поддержанию высочайших стандартов безопасности. Наша задача — не критиковать, а помочь Смоленской АЭС стать лучше», — подчеркнул на итоговом совещании заместитель Генерального директора — Генеральный инспектор Концерна «Росэнергоатом» Николай Сорокин.

По итогам визита эксперты выявили ряд сильных сторон в деятельности Смоленской АЭС. Например, в области управления отмечена эффективная работа системы безопасности и мониторинга ошибок, включающая опрос «Сообщение о личной ошибке в работе» на внутреннем корпоративном портале атомной станции. Она способствует предотвращению ошибок в будущем и рекомендована к тиражированию на другие АЭС Концерна «Росэнергоатом».

Кроме того, в области эксплуатации в помощь операторам блочных щитов управления (БЩУ) разработаны четкие инструкции по действиям в различных режимах работы реактора. В помещении БЩУ размещены настенные схемы, плакаты с информацией об инструментах предотвращения ошибок, базовых принципах работы операторов, барьерах безопасности.

В области подготовки персонала положительной практикой признано наличие в учебно-лабораторном корпусе УТП Смоленской АЭС современной базы для практической отработки ремонтным персоналом навыков проведения работ со вскрытием оборудования и массовой заменой технологических каналов.

Особое внимание в ходе партнёрского визита эксперты уделили оценке достигнутого уровня культуры безопасности (КБ). По их общему мнению, на Смоленской АЭС преобладает «системный уровень» КБ с тенденцией развития к «проактивному». Это высокий результат, соответствующий отраслевым стандартам, при этом станции есть к чему стремиться.

«Мы благодарим команду партнерского визита за добросовестную работу и открытый диалог. Полученные оценки и рекомендации дадут Смоленской АЭС новый импульс для развития и помогут достичь еще более высоких стандартов в обеспечении безопасности», — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

По итогам партнёрского визита будет сформирован детальный отчёт, который станет основой для разработки плана корректирующих мероприятий н Смоленской АЭС.

Справочно

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС