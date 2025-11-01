Акции Василия Анохина — в числе стабильных на Бирже губернаторов

Итоги октября подвели эксперты агентства (https://t.me/PolitBroker/16602) ПолитБрокер (https://t.me/PolitBroker/16602). (https://t.me/PolitBroker/16602) Глава Смоленской области вновь вошёл в группу губернаторов, показавших стабильность.
Среди ключевых событий прошлого месяца:
— Василий Анохин поучаствовал в открытии туристско-информационного центра в Минске. В дальнейшем могут создать такой же центр регионов братской страны на ж/д вокзале в Смоленске
— Губернатор продолжает встречаться с участниками спецоперации и их близкими: за месяц он посетил Новодугинский, Духовщинский и Краснинский округа
— В Смоленске впервые провели федеральный этап конкурса «Лучший по профессии», который объединил 37 специалистов из разных регионов России
— В регионе состоялся масштабный семинар для работников, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. Организатором выступил аппарат полномочного президента России в ЦФО
