Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» осваивают новые направления профессиональной деятельности

За каждым из них закреплен наставник, который помогает погрузиться в специфику работы ведомства и раскрыть управленческие навыки. Продолжаем знакомить вас с курсантами.

Программа «Герои СВОего времени» является продолжением федерального проекта «Время героев», который реализуем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) В первый поток вошли 26 человек. Из них 13 уже приступили к обучению, остальные присоединятся после завершения военной службы.

К стажировке в Министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Смоленской области приступил Владимир Фараонов. Вместе с наставником — заместителем министра Евгением Александровичем Смоляковым он изучает структуру ведомства, задачи по сохранению природных ресурсов и участвует в мероприятиях по охране объектов животного мира и среды их обитания.

Екатерина Ермачкова — единственная девушка первого потока. Она начала стажировку в Министерстве социального развития Смоленской области. Первый этап практики — знакомство с системой социальной поддержки семей и детей, посещение профильных учреждений. Далее под руководством директора департамента правового обеспечения, кадровой работы и контрольной деятельности Министерства Юлии Александровны Клюевой она приступит к работе над своим собственным социальным проектом, направленным на поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.

Стажировку также проходит Андрей Боедов. Он знакомится с работой Министерства культуры и туризма Смоленской области. Под руководством наставника — первого заместителя министра Ольги Петровны Романенковой участвует в рабочих встречах по развитию культурных инициатив и развитию туристического потенциала региона.

Выпуск первого набора запланирован на июнь 2026 года. Знания и опыт, полученные в рамках программы, участники будут применять для реализации государственных и общественных проектов в регионе.