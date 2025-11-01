﻿В Смоленске пройдет конкурс для подопечных психоневрологических интернатов «Скрытые таланты»

25 ноября в культурно-развлекательном центре «Губернский» в третий раз пройдет конкурс талантов для подопечных психоневрологических интернатов «Скрытые таланты».

В этом году впервые конкурс получит статус межрегионального и международного, объединив участников из Санкт — Петербурга, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Калужской областей, а также подопечных социальных пансионатов Республики Беларусь.

Участники конкурса представят танцевальные и песенные номера, прочитают стихи, в том числе собственного сочинения. Каждый принявший участие в конкурсе будет отмечен в различных номинациях и награжден дипломами и памятными подарками.

«Конкурс «Скрытые таланты» позволяет снять барьеры для людей с ментальными нарушениями, раскрыть их творческий потенциал. Это значимый вклад в инклюзивное движение и формирование толерантного общества в регионе, где уже на протяжении трех лет создаются дизайнерские пространства и инклюзивные мастерские для жителей психоневрологических интернатов», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Международный конкурс талантов для подопечных психоневрологических интернатов «Скрытые таланты»организован АНО «Проекты особой важности» при поддержке Правительства Смоленской области.

Начало мероприятия в 15:00, вход свободный.